Arsene Wenger, finito al centro delle voci di mercato, ha parlato del suo futuro all'Arsenal: ''Il mio futuro è sempre stato certo, io sono concentrato al 100% e lo sarò fino all'ultimo giorno del mio contratto. Questa è l'unica cosa che si può garantire sul futuro; i giocatori non devono pensare ad altre cose che non siano le partite. So quanto posso essere influente, vivo con la responsabilità''.