Arsene Wenger non ha ancora sciolto, pubblicamente, i dubbi sul suo futuro. In Inghilterra scrivono che è pronto a rinnovare per due anni con l'Arsenal. La cosa non farebbe sorridere i tifosi, al contrario fa piacere alla Roma: con il francese ancora ai Gunners, Szczesny è più vicino alla permanenza in giallorosso, visto che il feeling tra i due non è mai sbocciato.