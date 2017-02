Ci sono sconfitte come quella del Napoli a Madrid che fanno male ma lasciano la sensazione di poter migliorare, ce ne sono altre che invece lasciano semplicemente a pezzi: il 5-1 rimediato dall'Arsenal in casa dal Bayern Monaco è devastante per il club inglese, un ko senza appello che fa scoppiare l'ira dei tifosi che ora vogliono una rivoluzione.



'SENZA SPINA DORSALE' - 'Spineless', senza spina dorsale. Aprono senza mezzi termini i giornali inglesi commentando la prova dell'Arsenal all'Allianz Arena e d'altronde i numeri confermano la notte da incubo per i Gunners: primo club inglese a subire 200 gol in Champions League, almeno tre gol subiti in quattro delle ultime sei sfide a eliminazione diretta in Champions, sesta sconfitta consecutiva nell'andata degli ottavi di finale, secondo 5-1 consecutivo rimediato dal Bayern a Monaco, sono solo alcuni degli imbarazzanti dati di ieri sera. Sotto accusa i giocatori, secondo Roy Keane mediocri a parte gli unici 'due giocatori decenti' Ozil e Sanchez, scaricati pubblicamente anche dai tifosi che hanno già messo in vendita i biglietti acquistati per la gara di ritorno all'Emirates.



#WENGEROUT, I TIFOSI VOGLIONO ALLEGRI - Nell'occhio del ciclone però c'è soprattutto l'allenatore. Chi ringrazia per quanto fatto, chi invece lo accusa di 'rubare lo stipendio da 10 anni', su una cosa tutti i tifosi sono d'accordo: il ciclo di Wenger all'Arsenal è finito, lo testimonia il ritorno dell'hashtag #WengerOut schizzato tra le tendenze di Twitter al termine della partita e ancora in uso in Inghilterra. Non bastano le Coppe d'Inghilterra conquistate nel 2014 e nel 2015 e le Charity/Community Shield negli stessi anni, dall'ultima finale di Champions persa (2006 contro il Barcellona) nessun titolo nazionale o europeo e di conseguenza il rapporto tra il tecnico alsaziano e la tifoseria Gunners si è progressivamente deteriorato fino a questa stagione, che segna un punto di rottura definitivo e ora anche il rinnovo che le parti stanno trattando torna in discussione, la dirigenza ha preso atto della ferma volontà dei tifosi e ragiona sulla possibilità di salutare Wenger a giugno. Arsenal 'senza spina dorsale' nello stesso anno in cui la Premier viene dominata da un tecnico tutta grinta come Conte, il fuoco va combattuto con il fuoco: per questo i tifosi chiedono a gran voce proprio un italiano per guidare i Gunners alla rinascita, Massimiliano Allegri. Il tecnico saluterà la Juventus al termine del campionato ed effettivamente l'Inghilterra è una delle destinazioni possibili per il livornese che piace e non poco alla società londinese fin dal 2015, quando portò i bianconeri in finale di Champions League, persa poi contro il Barcellona. Allegri non è però l'unico candidato, la lista dei potenziali allenatori per l'Arsenal è lunga: da Benitez (Newcastle) a Tuchel (Borussia Dortmund), passando per Howe (Bournemouth), Hasenuttl (RB Lipsia) e Schmidt (Bayer Leverkusen). I tifosi però hanno già deciso e spingono: Allegri e Conte di nuovo faccia a faccia come ai tempi del duello Milan-Juve, per una Premier che parla sempre più italiano.



