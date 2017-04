Alexis Sanchez è quel giocatore in grado di spostare gli equilibri di una squadra e in casa Arsenal ne sono consapevoli tutti, ad eccezione del manager Arsene Wenger. Il confermato allenatore dei Gunners parlando in conferenza stampa ha infatti frenato definitivamente su i discorsi legati al rinnovo della punta cilena.



NO A INGAGGI SUPER - Per restare all'Arsenal, infatti, Sanchez chiede un prolungamento con aumento oltre quota 11 milioni di euro del suo attuale accordo in scadenza 30 giugno 2018. Wenger però ha chiuso ogni possibilità di accordare a Sanchez l'aumento richiesto: "Molti mi dicono di dare ad Alexis il compenso che chiede, ma non rispetteremmo i parametri del club e metteremmo l'Arsenal in difficoltà. E noi non vogliamo falro".



INTER E JUVENTUS IN CORSA - Una risposta definitiva che, quindi, apre ad un futuro di Sanchez lontano dall'Arsenal. L'agente della punta cilena ha da tempo avviati contatti con numerosi club europei fra cui anche Inter e Juventus. La richiesta fatta ai club italiani è di quelle importanti, soprattutto per quanto riguarda l'ingaggio, ma con la possibilità di spalmare la richiesta complessiva su più anni. Sanchez conosce bene il campionato italiano e rappresenterebbe un valore aggiunto per qualsiasi reparto offensivo. La concorrenza è però spietata: Manchester City, Chelsea e Paris Saint Germain sono ancora in corsa.