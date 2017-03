L'allenatore dell'Arsenal, Arsene Wenger, in un'intervista a BeIN Sports ha raccontato la sua lunga carriera ai Gunners, dal passato all'attualità, concentrandosi anche sulle questioni di mercato. Una frase, in particolare, ha stuzzicato i sogni bianconeri: "Ozil e Sanchez? Per ora non abbiamo trovato ancora un accordo per i rinnovi contrattuali dei due calciatori. Abbiamo deciso di concentrarci ora solamente sul finale di stagione e di riparlarne a campionato finito. Non è un cosa positiva quando non si trova un accordo per cui bisognerà aspettare l’estate e poi sedersi attorno a un tavolo per parlarne".