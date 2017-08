Il WBA ha appena chiuso la trattativa per l'attaccante scozzese del Lipsia Oliver Burke che arriverà in Inghilterra per una cifra vicina ai 15 milioni di euro e indosserà la maglia numero 17. Il classe '97 che lascia solo dopo uno stagione la Bundesliga ha firmato un contratto per cinque anni e sarà gia a disposizione di Pulis sabato nella gara di Premier contro lo Stoke City, lo riporta Sky Sports.