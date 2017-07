Il West Bromwich rinforza il proprio reparto arretrato.L'ultimo arrivo per la retroguardia del club del West Midlands è Ahmed El-Sayed Hegazy, difensore proveniente dall'Al-Ahly. Il nazionale egiziano, finalista dell'ultima coppa d'Africa alla corte di Hector Cooper, ha un passato anche in serie A, avendo militato per 3 stagioni, dal 2012 al 2015, nelle file della Fiorentina. A 26 anni, è pronto ad iniziare una nuova avventura in Premier League.