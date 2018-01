Continua l'intrigo attorno a Michy Batshuayi. L'attaccante del Chelsea vuole partire in questa finestra di mercato per trovare più spazio, e Conte ha deciso, qualora arrivasse un sostituto, di lasciarlo andare. Il belga negli ultimi giorni è stato accostato a Borussia Dortmund e soprattutto Siviglia, ma alla lista delle pretendenti si è aggiunto il West Ham. David Moyes, allenatore degli Hammers, era infatti presente ieri a Stamford Bridge per visionare il classe '93 nel match vinto dal Chelsea ai rigori contro il Norwich, con Batshuayi a segno.

I Blues vogliono Carroll, punta in forza proprio al West Ham che, stando al Sun, si sta convincendo a chiedere in prestito Batshuayi a Conte. La trattativa può decollare nei prossimi giorni.