Titoli di coda tra Simone Zaza e il West Ham, anzi, ormai sono finiti pure quelli: l'attaccante azzurro non giocherà più con la maglia degli Hammers, così da non raggiungere la 14° presenza e dunque far scattare il riscatto automatico dalla Juventus. Questa l'intenzione del club inglese, come confermato anche dal tecnico Slaven Bilic oggi in conferenza stampa: "Riscatto alla 14° presenza? Questo è il motivo per cui non è stato parte del gruppo nelle ultime partite - riporta Sky Sports UK - ha un tipo di contratto molto specifico. Oggi parlerò con lui del suo futuro e della sua situazione, troveremo la giusta soluzione".



NON RESTA ALLA JUVE - Zaza farà dunque rientro alla Juventus a gennaio, ma non per restare: sulle sue tracce soprattutto il Valencia di Prandelli, pronto a farsi avanti con i bianconeri per dare una nuova chance all'estero all'attaccante della Nazionale.