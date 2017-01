"Dimitri Payet non vuole giocare con noi. Non abbiamo comunque intenzione di cederlo per nessun motivo": rivelazione choc di Slaven Bilic, allenatore del West Ham che ha così reso pubbliche le intenzioni del suo attaccante. La punta francese, uno dei trascinatori della Francia allo scorso europeo, nel quale ha segnato 3 gol, vuole mollare gli Hammers e c'è la fila pronta a ingaggiarlo. Nonostante la resistenza del tecnico, i bookmaker danno come probabile l'accordo con l'Olympique Marsiglia: il ritorno all'OM, da cui Payet si è trasferito a Londra nell'estate del 2015, è dato a 2,60. Leggermente favorita la permanenza agli Hammers, a 2,10, mentre sono lontane le altre piste: si punta a 9,00 sullo sbarco in Cina o sul trasferimento allo United.