Il West Ham è vicinissimo all'acquisto del mediano portoghese classe '95 William Carvalho dello Sporting Lisbona, cercato in questo mercato anche dalla Juventus che poi ha virato sul francese Matuidi. Un indizio che l'operazione si sta per chiudere si è visto ieri sera nel playoff di Champions League quando il giocatore è stato per tutta la partita in panchina, anche se la qualificazione ai gironi è comunque arrivata. La cifra del trasferimento si aggira sui 40 milioni di euro.