Adrian potrebbe lasciare il West Ham. Il portiere spagnolo è stato titolare degli Hammers nell'ultima stagione, ma rischierebbe di finire in panchina per l'arrivo di Joe Hart dal Torino in prestito. Secondo il The Mirror per lui è forte l'interesse del Newcastle, bruciato proprio dal West Ham nella corsa ad Hart, e del Crystal Palace, che ha perso Steve Mandanda, tornato al Marsiglia.