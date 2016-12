Non sarà affatto un gennaio facile per Corvino visto che siamo al 29 dicembre e di offerte per i gioielli della Fiorentina ne sono già arrivate diverse, specie per Nikola Kalinic. L'attaccante croato è nel mirino della Cina con il Tianjin Quanjian che non pare aver particolari problemi a mettere sul piatto anche i 50 milioni di euro della clausola rescissoria (ma in questo caso è il giocatore che non ci vuole andare e dunque a meno che non arrivi un'offerta faraonica anche per il giocatore è un po' più facile) dall'altra parte c'è la Premier League che incombe con il West Ham. Gli Hammers stanno pensando a Kalinic per rinforzare e l'attacco e, secondo il Corriere dello Sport-Stadio, torneranno presto alla carica per il giocatore (così come faranno anche i cinesi). Corvino si mette in trincea con la convinzione di rispedire al mittente ogni offerta inferiore ai 50 milioni di euro, a quelle cifre poi tocca al giocatore decidere.