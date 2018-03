Il West Ham perde in casa, 3-0, contro il Burnley, sprofondando in una crisi nerissima a soli 2 punti dalla zona retrocessione. Una gara che ha provocato l'ira dei tifosi che hanno addirittura invaso il campo placcati soltanto da alcuni dei giocatori. Un momento negativo per gli Hammers che rischia di compromettere tante delle mosse future del club. I due proprietari, Gold e Sullivan, sono stati costretti a lasciare lo stadio scortati dalla polizia e in Inghilterra si parla già di un possibile disimpegno nella gestione del club.



JOAO MARIO IL RISCATTO SI ALLONTANA - Con la maglia del West Ham dal 27 di gennaio sta cercando di ritrovare spazio e soprattutto continuità il centrocampista dell'Inter Joao Mario. Il portoghese è arrivato in Inghilterra in prestito secco, ma più volte ha confermato la sua volontà di provare a conquistarsi il riscatto: "Voglio aiutare il West Ham a rimanere in Premier League, voglio dimostrare ai tifosi quello che è il mio valore. A fine stagione posso rimanere qui". Un'idea che, però, ad oggi è più vicina ad un sogno irrealizzabile che non una possibile realtà.



E L'INTER? - L'Inter, che non ha mai realmente contato sull'eventuale riscatto di Joao Mario da parte del West Ham, dati i risultati che sta ottenendo il club inglese, ora si prepara a riaccoglierlo a Milano. La prospettiva più probabile è che i nerazzurri possano aspettare il Mondiale in Russia per dare al portoghese la possibilità di rimettersi nuovamente in luce, come fu per l'Europeo che convinse i dirigenti ad acquistarlo per 45 milioni dallo Sporting Lisbona. Al 31 giugno il suo impatto a bilancio sarà di circa 28 milioni di euro, una cifra comunque importantissima e difficilmente recuperabile. Se sarà addio in estate, per Joao Mario si prevede comunque un altro prestito con la possibilità di inserire, come successo per Kondogbia, di un diritto/obbligo di riscatto.