Ai microfoni del sito del West Ham, Joao Mario, centrocampista degli Hammers, conferma le difficoltà del campionato inglese, non mancando di descriverne le caratteristiche che lo differenziano dagli altri tornei continentali:"La Premier League è un nuovo tipo di competizione e ci vuole un po' per abituarsi. Tutti parlano di quanto sia intenso e fisico questo campionato e, al 100 percento, è un tipo di calcio completamente diverso. È un mondo diverso. Però adoro questo tipo di calcio, penso che sia bello per me. Sto migliorando e mi sto davvero divertendo, ora voglio solo continuare a migliorare. E' sempre meglio quando gioco da titolare e questo è accaduto regolarmente. Mi sono piaciute le ultime partite perché sono stato coinvolto, voglio solo aiutare la squadra a raccogliere più punti fino a fine stagione, a cominciare dalla gara con lo Swansea".