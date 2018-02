Passato da pochi giorni dall'Inter al West Ham, Joao Mario ha affidato al sito degli Hammers le sue prime impressioni sul club inglese: "Sono felice di aver già trovato il posto in cui vivrò per i prossimi mesi e di essere qui, devo godermi questa opportunità: voglio giocare bene per andare al Mondiale. Sono qui per aiutare il West Ham e anche per crescere in Premier League. I miei compagni mi stanno aiutando molto, specialmente José Fonte, perché è mio compagno in nazionale e possiamo parlare portoghese. Molti compagni di squadra parlano spagnolo e italiano, il che rende più facile parlare, quindi voglio ringraziarli. La trattativa? Tutto è successo velocemente, non sono nemmeno qui da una settimana, ma ho già giocato due volte. Ho davvero apprezzato la mia prima partita nel nostro fantastico stadio. Sin da quando ero un ragazzino ho apprezzato la Premier League e ora, essere qui e giocare è stato un sogno diventato realtà. Il calcio inglese ha una mentalità diversa e un'atmosfera diversa e la passione che puoi provare in campo è incredibile".