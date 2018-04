Joao Mario, trequartista di proprietà dell'Inter, sta provando a rilanciarsi in Europa. Minuti, giocate, gol per riconquistare un posto col Portogallo, quel Portogallo col quale aveva incantato all'Europeo e si era guadagnato la chiamata del club nerazzurro. In vista della sfida col Chelsea, l'ex Sporting Lisbona ha parlato a Sky Sport: "I Blues sono una grande squadra e ha giocatori fantastici, non è mai un buon momento per incontrarli. Faremo del nostro meglio, dobbiamo lottare fino alla fine. Ma sono sicuro che resteremo in Premier".