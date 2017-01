Discussioni, minacce, vendetta dei tifosi e infine la firma. Si è concluso così il trasferimento di Payet dal West Ham al Marsiglia. Una storia che però sembra non essere non essere totalmente chiusa, anzi sembra proprio infinita. Secondo quanto riportato dal Mirror, infatti, il West Ham avrebbe chiesto al giocatore un rimborso di circa 1 milione di sterline, come bonus di lealtà nei confronti degli Hammers. La cifra ammonta circa a quanto guadagnato in questi sei mesi dal francese, in cui è compreso anche il bonus datogli a settembre per placare le voci di mercato. Payet, negando che la causa della sua partenza fosse questione di soldi, ha regalato un invitante assist al West Ham, che dunque ha pensato di richiedere questa indennità direttamente al giocatore: 1 milione come garanzia di onestà, di lealtà al club e per dimostrare la veridicità delle sue parole.