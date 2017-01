In casa West Ham è esploso il caso Dimitri Payet. Il trequartista francese classe '87 si sta rifiutando di giocare e ha ufficialmente chiesto la cessione al club inglese. La conferma è arrivata oggi anche dall'allenatore degli Hammers, Slaven Bilic, che ha parlato apertamente di "Problema Payet".



VUOLE LA CESSIONE - "Siamo seri perchè c'è un problema con un giocatore e questo giocatore è Dimitri Payet - ha confermato Bilic in conferenza stampa - Vuole andarsene, ma noi non lo venderemo. Noi non vogliamo vendere i nostri migliori giocatori, ma Payet non vuole più giocare per noi. E' un problema nato 10 giorni fa, quando è iniziato il mercato. Non è un problema di soldi perchè gli abbiamo offerto un contratto molto lungo proprio perchè vogliamo che rimanga".



ROMA, SI COMPLICA FEGHOULI? - Corteggiato in passato da Inter, Milan e Juventus, il futuro di Payet difficilmente sarà in Italia nonostante la richiesta di essere ceduto. Sulle sue tracce c'è da tempo l'Arsenal, ma il suo eventuale addio complicherebbe in ogni caso proprio il mercato italiano. In particolare è la Roma la diretta interessata perchè il West Ham ha in ballo con i giallorossi la cessione di Sofiane Feghouli. Gli Hammers, infatti, erano alla ricerca di un sostituto di Feghouli per lasciarlo partire, ma l'esplosione del caso Payet complica ulteriormente la trattativa.