Robert Snodgrass è tra i giocatori più contesi del mercato inglese. L'esterno dell'Hull City è infatti al centro di una bagarre di mercato, che vede West Ham, Burnley e Middlesbrough in lotta per accaparrarsi le sue prestazioni. I 7 gol in stagione hanno colpito i club di Premier League che, come riporta il Guardian, stanno provando a prenderlo con un'offerta di circa 10 milioni di sterline (7,5 più 2,5 di bonus). Il Burnley è in vantaggio, ma con il Middlesbrough che si defila puntando tutto su Jesé, il West Ham potrebbe tentare il tutto per tutto per vincere questo duello e avviare immediatamente il dopo-Payet.