Pablo Zabaleta, terzino del West Ham, parla di Joao Mario, trequartista di proprietà dell'Inter in prestito agli Hammers: "Sabato ha mostrato la sua straordinaria qualità. Ha una grande tecnica e lavora molto per la squadra. Sabato ha giocato la sua miglior partita da quando è arrivato qui, siamo tutti contenti per lui. Ha segnato e ha fornito un cross fantastico per Arnie (Arnautovic ndr). Questi sono i momenti che fanno la differenza nelle partite e Joao ha sicuramente le qualità per aiutarci a vincerne altre".