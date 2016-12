Secondo As, procede spedita la trattativa tra Simone Zaza e il Valencia per il passaggio dell'attaccante del West Ham, ma ancora di proprietà della Juventus, alla corte di Cesare Prandelli. Il giocatore classe '91 non ha convinto il club inglese a riscattarlo e ora la palla passa a Juve e Valencia, che dovranno trovare l'accordo economico. Zaza ha già dato il via libera accettando di ridursi l'attuale ingaggio da 3,5 milioni.