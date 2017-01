Il terzino svizzero dell'Udinese, Silvan Widmer ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Sto benissimo a Udine, ho un contratto fino al 2020 e ora cominciamo pure a divertirci. Non ho voglia di andar via, io e la mia compagna Celine viviamo bene qui. Lei lavora in banca a Zurigo, ma spesso è a Udine. Sapevo di dover migliorare nella fase difensiva. A me piace attaccare, non lo nego, e penso di poter dare tanto. Giocando da esterno la porta la vedi molto meno, dovresti accentrarti e non è facile. Ma mi rendo utile e godo molto nel dare un assist. Per me è stata una grossa delusione non aver giocato Euro 2016 in Francia".



"Lichtsteiner è un maestro, ha un carattere incredibile e trasmette la sua voglia di vincere pure negli allenamenti quando siamo in ritiro in Nazionale. A me ha dato tanto, lui anche quando gioca a tennis non vuole perdere. L'Inter? Si vede che punta in alto, ha fatto acquisti di qualità e vuole arrivare. Ha giocatori che fanno la differenza, come Perisic, ma noi giochiamo ogni partita per vincerla. Il mio preferito tra i nerazzurri? Sembrerà strano, ma dico Miranda: è solido e dirige benissimo la difesa. La Juve è fortissima, ma ora chi gioca meglio è il Napoli: ha vinto il girone di Champions e non è poco, non ha una rosa ampia, ma gioca proprio bene".