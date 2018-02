Will Grigg's on fire. Di nuovo. Lì dove è nato tutto. L'attaccante nordirlandese del Wigan buca Claudio Bravo, buca Pep Guardiola e buca il Manchester City, che si sgonfia e saluta la FA Cup. Idolo del pubblico nordirlandese, mascotte dell'intero mondo calcistico nell'ultimo Europeo per quel coro diventato tormentone, si è acceso al 79esimo della sfida coi Citizens: movimento sul filo del fuorigioco, pallone controllato, corsa verso la porta e piattone destro "scivolato" che batte l'estremo difensore cileno. Wigan 1, City 0. E' la terza volta consecutiva che il Wigan elimina il Man City. E' festa al DW Stadium, è festa per Will Grigg.



E IL CITY? - Piange, invece, il Manchester City, che saluta la coppa di casa, uno degli obiettivi stagionali. Il vero triplete, quello fatta da campionato, coppa nazionale e Champions League non è più realizzabile per una squadra che, ha dimostrato, di essere corazzata. Solo due, infatti, le sconfitte stagionali: una, indolore, contro lo Shakhtar a qualificazione per gli ottavi di Champions già avvenuta; l'altra, sonora, contro il Liverpool in Premier League. E poi questa sera la favola, la più bella, quella che solo la FA Cup sa raccontare: un club di terza serie, il Wigan, che batte la capolista della Premier, il City.



ON FIRE, REALMENTE - Col Wigan quel coro è nato, col l'Irlanda del Nord è diventato tormentone, sottofondo dell'Europeo di Francia di due estati fa. Con la nazionale, però, non è mai stato "on fire" come con i Latics, come in questa stagione: 9 gol in Ligue One (con il Wigan terzo in classifica) ma, soprattutto, 7 in 7 gare di FA Cup, con lo scalpo, pregiato, di Bournemouth (un gol) e West Ham (doppietta). Will Grigg's on fire, your defence is terrified...