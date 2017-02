Già accostato al Milan nel corso della passata estate, il futuro di Jack Wilshere resta un'incognita. Parlando ai microfoni di Sky Sports, il centrocampista inglese ha confermato la possibilità di non tornare all'Arsenal a dine anno: "Sono concentrato su i prossimi tre mesi al Bournemouth, poi vedremo cosa accadrà. Il mio contratto con l'Arsenal? Lo sta gestendo il mio agente, a me per ora interessa solo rimanere concentrato e giocare. Alla fine dell'anno, quando penserò a cosa fare del mio futuro sicuramente avere spazio per poter giocare avrà un gran peso sulla mia decisione. Ho bisogno di giocare, è per questo che sono venuto al Bournemouth e la mia scelta futura dipenderà anche da questo".