A volte ritornano: Jack Wilshere torna a fare capolino nei radar di mercato italiani. Il centrocampista inglese è stato accostato negli ultimi giorni della scorsa sessione estiva alla Roma e soprattutto al Milan, che lo aveva contattato via mail come confermato recentemente dallo stesso giocatore, salvo optare per la permanenza in Premier League: arrivederci Arsenal, prestito fino al termine della stagione al Bournemouth per ritrovare continuità e la nazionale persa per i troppi infortuni che hanno minato il suo rendimento.



Ora però quell'arrivederci rischia di trasformarsi in un addio: stando agli ultimi rumors che arrivano dall'Inghilterra infatti i Gunners non hanno ancora fatto alcun passo avanti per il rinnovo nonostante Wilshere abbia disputato un grande avvio di stagione dimostrando non solo di aver recuperato integrità fisica, ma anche di potersi imporre come leader tecnico e caratteriale in campo e spogliatoio. Resta dunque la scadenza fissata al 2018 e se la situazione non dovesse cambiare nelle prossime settimane Jack potrebbe diventare un affare low cost per la prossima estate: con un solo anno di contratto rimasto le pretese dell'Arsenal si abbasserebbero notevolmente (la scorsa estate Wenger ha aperto al prestito ma non alla cessione a una cifra inferiore ai 30 milioni di euro), ed ecco le italiane pronte a tornare alla carica. Il Milan studia come migliorare il centrocampo e se a gennaio l'obiettivo è quello di prendere un regista da alternare con Locatelli (Badelj), per giugno si cerca una mezzala che dia qualità: Wilshere corrisponde all'identikit, a condizioni favorevoli (e con un budget più corposo a disposizione) può tornare rapidamente di moda. Discorso valido anche per la Roma, che lavora su Rincon per gennaio ma a fine stagione vorrebbe affidarsi a un gioatore di ampia esperienza internazionale: e qui si torna a Jack, profilo graditissimo anche alla proprietà americana.



Da vincere le resistenze del giocatore a lasciare la patria, già la scorsa estate fu lui a spingere per la permanenza in Premier, da vincere anche la pericolosissima concorrenza del Manchester City: Pep Guardiola vuole rimodellare il reparto, che tra poche settimane vedrà un nuovo innesto per sostituire il lungo degente Gundogan e a giugno dovrebbe salutare il veterano Yaya Tourè. Non è un segreto che l'ex tecnico di Barcellona e Bayern Monaco gradisca calciatori meno muscolari e più tecnici per il suo gioco manovrato e palleggiato, non è un caso quindi che alle prime voci di frizione tra Arsenal e Wilshere Pep abbia subito drizzato le antenne e avviato i primi sondaggi per l'estate: incubo per i tifosi dei Gunners, già scottati dal tradimento di Clichy e soprattutto Adebayor, del quale ci si ricorda la sfrenata esultanza al gol nello scontro diretto che mandò su tutte le furie i suoi ex fan. Milan, Roma e Manchester City, c'è già la fila per Wilshere, e per l'Arsenal il tempo stringe.



