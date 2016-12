Sta per succedere di nuovo, anche se stavolta il no di Axel Witsel alla Juventus non sarà un arrivederci ma un addio definitivo. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport il belga oggi dirà di si all’offerta da 18 milioni di euro più di due di bonus avanzata dallo Shanghai SIPG di Villas Boas. Quattro anni di contratto per l’ex Benfica, mentre lo Zenit ha accettato un’offerta da 25 milioni, uno sproposito se si pensa che il giocatore va in scadenza a giugno. Secondo il Corriere dello Sport, i milioni accettati dallo Zenit sono 20 e in ballo ci sarebbe anche il Tanjin di Fabbio Cannavaro. La sostanza non cambia, la Cina ha praticamente soffiato Witsel alla Juventus.



MERCATO GIÀ CHIUSO? – Sfumato Witsel Marotta e Paratici si guarderanno attorno per avere delle alternative che al momento non sono poi così numerose. Tolisso, N’Zonzi e Matic sono sogni impossibili. I primi due costano rispettivamente 40 e 30 milioni, il terzo non lascerà il Chelsea di Conte a Gennaio. Tomas Rincon è già a Torino, ma il venezuelano potrebbe essere l’unico vero rinforzo bianconero della sessione di mercato invernale, finita ancor prima di iniziare.