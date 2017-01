20.20 Sorpasso all'ultima curva. Witsel ha deciso di andare in Cina, ma non a Shanghai. Ha scelto il Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro, che gli ha offerto un contratto migliore.



19.30 Affare chiuso al 99%. Con ottime chance di arrivare alla fumata bianca e alla conseguente ufficialità in tempi rapidi. Axel Witsel ha deciso, lascerà lo Zenit San Pietroburgo per andare in Cina. Niente Juve dunque per il belga, che in queste ore ha comunicato al quartier generale bianconero la volontà di sposare il ricco progetto cinese. Una parola, quella data dall'ex giocatore di Standard Liegi e Benfica a Marotta e Paratici, rimangiata di fronte alla proposta fuori mercato dallo Shanghai SIPG di Villas Boas: 18 milioni di euro più due di bonus di ingaggio, per quattro anni.