La sua decisione di trasferirsi al Tianjin Quanjian e non alla Juventus, lo scorso gennaio, aveva fatto scalpore. Ora, a Fan!, Axel Witsel è tornato sull'argomento: "La mia decisione di andare in Cina è stata vissuta come una 'bomba' in Belgio. Nei primi mesi in molti parlavano male di me, ma questo non mi ha dato fastidio: è un loro diritto. Mi è dispiaciuto solo per la mia famiglia che ci abbia sofferto un po’. La mia scelta è maturata soprattutto per i soldi: l’aspetto economico è importante, non lo nego. Ma anche il progetto mi stuzzicava, oltre ovviamente alla presenza di Cannavaro in panchina. Ho parlato spesso con lui prima di scegliere".