Il DS del Wolfsburg, Olaf Rebbe, è intervenuto ai microfoni di Extra Time, smentendo le voci su Ricardo Rodriguez: "Vogliamo riportare il club nella Top 5 del campionato, non mi risulta alcun taglio: economicamente non abbiamo bisogno di nulla. Infatti, non ci sono stati contatti di nessun tipo con alcun club per cedere Rodriguez: abbiamo grandi ambizioni e, per portarle a termine, abbiamo bisogno dell'aiuto di grandi giocatori come lui. Posso assicurare che vogliamo tenerlo".



TALENTI ITALIANI - "Il calcio italiano sta tornando, il trend è abbastanza positivo. Ci sono diversi giocatori interessanti come Immobile, Belotti e Bernardeschi: per far sì che un affare si chiuda devono incastrarsi però tanti fattori".