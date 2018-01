L'indiscrezione, clamorosa, proviene da Sky Sport UK: l'attaccante irlandese Robbie Keane, già calciatore di Inter, Tottenham e Los Angeles Galaxy, potrebbe far ritorno al club che l'ha lanciato tra i grandi, il Wolverhampton. Tuttora militante nelle file dell'Atletico Kolkata, club del campionato indiano, il classe '80 si trova davanti la suggestiva ipotesi di tornare a giocare in Inghilterra, peraltro nel club attualmente primo in Championship (con la possibilità di contribuire alla promozione in Premier League).