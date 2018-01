Barbara Bonansea, attaccante della Juventus Women, si è raccontata a Il Corriere dello Sport:



INFANZIA - "All’inizio non volevo entrare in campo per giocare, piansi, desistevo ma poi mi fecero entrare con la forza e da quel momento non volevo più uscire dal campo. Dalla tribuna sentivo commenti del tipo cosa ci fa una bambina con i ragazzini ed io rimasi inorridita, anzi se mi buttavano dal campo avrei detto la mia. Ho imparato a fare “botte” sul campo, mi facevo rispettare, anzi mi sono pentita di non aver giocato con i maschi, poi ho giocato nel Torino"



CONSACRAZIONE - "A seguire con il Brescia dove ho vinto scudetto e trofei vari, ambiente dove sono cresciuta davvero tanto. In famiglia tifiamo per squadre diverse, mio padre per il Torino, mamma e mio fratello per il Milan ed io per la Juventus".



LA JUVE - "Tifo? Ovviamente il bianconero perchè vince sempre e quando in estate mi hanno proposto di giocare con il club risposi wow. Con la Nazionale abbiamo l’occasione di andare avanti, per noi è una grande opportunità. Dopo i ritiri di Panico e Gabbiadini a mio avviso come leader c’è Sara Gama, io scendo campo mi diverto e faccio quello che posso per dare il massimo. L’allenatrice? Ora non me la sento".