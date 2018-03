Mattia De Sciglio intervista Aurora Galli. Torna la rubrica Him and Her, in cui i campioni della Juventus maschile e Women si intervistano a vicenda. Ecco cosa ha raccontato la calciatrice bianconera: “Come mi trovo a Torino? Qui, come a Milano, fa tanto freddo però si sta molto bene. E' una città molto accogliente".



COME PIRLO - "Io la versione femminile di Pirlo? Mi piace fare tanti assist, anche perché di gol ne faccio pochi".



LA CHIAMATA DELLA JUVE - ​"Come ho reagito quando mi hanno detto che avrei giocato nella Juve? Sono stata tanto contenta e mi sono messa a saltare appena ho visto la chiamata di Guarino".



SCHEMA VINCENTE - "Il mio gol su assist di Bonansea nel poker contro il Brescia? Si vede la costruzione di gioco e la squadra che c'è dietro".



LA GIOCATA - "Un gesto tecnico che vorrei fare? Ce ne sono tanti. Forse un sombrero e poi passaggio filtrante per un gol".



ASSIST E TACKLE - "Se Rita Guarino mi chiede solo assist o anche di menare? Sinceramente mi chiede tanti tackle, però anche assist e mi dice di tirare in porta, cosa che non faccio mai".