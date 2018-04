Sara Gama, capitano della Nazionale italiana e della Juventus Women, ha parlato prima della prossima sfida di qualificazione ai Mondiali contro il Belgio, in programma per domani: "E' una squadra che gioca ad alti ritmi, è una nazione che è progredita molto. Bisogna andare al massimo, venderanno cara la pelle. Credo che la loro forza sia il collettivo, ma noi abbiamo tutte le carte in regola per fare bene. Non vediamo l'ora di giocarci. Penso sia positivo giocare in casa per arrivare nel migliore dei modi in chiusura".