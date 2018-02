Martina Rosucci, fondamentale centrocampista della Juventus Women, ha risposto alle domande dei fan tramite il profilo Twitter ufficiale del club. Un'intervista in cui si è raccontata, a tutto tondo, ecco alcuni passaggi:



"A chi mi ispiro? Marchisio, scontato".



"Scaramanzia? Si, sono molto scaramantica. Vi svelo un rito soltanto: gioco sempre con lo stesso elastico per i capelli".



"La mia carriera? Ho cominciato da ala destra ed anche da attaccante, ai Mondiali Under 20 ad esempio ero il centravanti. Poi mi mangiavo troppi gol, quindi mi hanno arretrata a centrocampo, dove ho giocato in diversi ruoli".



"Il mio sogno è sempre stato quello di fare la maestra d'asilo e la cantante. Il calcio è venuto successivamente".



"Musica preferita? Ascolto "Viva la vida" dei Coldplay per caricarmi!".



"Idolo da bambina? Senza dubbio Del Piero".



"Se mi fermano per strada? Ultimamente capita sempre più spesso. Mi sento un po' 'stranita' ma mi fa piacere non tanto per me, quanto per il fatto che il calcio femminile sia sempre più seguito".



"A una bambina direi, se ci crede davvero, di essere costante e perseverante nell'applicazione, senza mai lasciare per strada il proprio istinto, quello che ti viene dal profondo".



"Venire alla Juve? Sicuramente molto: ora è decisamente più semplice seguire il calcio, anche quello femminile, seppure ci sia ancora molta strada da fare".



"L'inno della Juve? Certo che lo canto, lo so a memoria! Quando lo hanno suonato per la prima volta ad una nostra partita è stato davvero emozionante, e Lisa Boattin si è anche messa a piangere...".



"La passione per il calcio e i pregiudizi? Ho iniziato grazie a mio fratello gemello. I pregiudizi della gente li affronto ogni giorno ma non mi hanno mai condizionata".



"Io bandiera della Juve? Sì".