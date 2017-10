Lunedì a Nyon alle ore 13:30 saranno sorteggiati gli ottavi di UEFA Women's Champions League. I migliori sedici team d'Europa saranno divisi in due fasce a seconda del coefficiente, quindi saranno sorteggiati gli accoppiamenti. A coppie fatte, sarà sorteggiata la squadra che giocherà in casa il primo confronto. Non sarà possibile incontrare squadre della stessa federazione (è quindi escluso un Brescia - Fiorentina).



Le 16 squadre sono così divise:

Seeded

Lyon (FRA, holders) coefficient 111.400

Wolfsburg (GER) 129.380

FC Rosengård (SWE) 83.925

Barcelona (ESP) 68.520

Manchester City (ENG) 36.490

Brescia (ITA) 33.210

Slavia Praha (CZE) 31.890

Sparta Praha (CZE) 31.890



Unseeded

Linköping (SWE) 30.295

Chelsea (ENG) 29.490

Montpellier (FRA) 26.400

LSK Kvinner (NOR) 26.075

BIIK-Kazygurt (KAZ) 24.930

Gintra Universitetas (LTU) 15.960

Stjarnan (ISL) 15.610

Fiorentina (ITA) 12.210



Il Lione cerca l'impresa, ovvero il 5° titolo (prima squadra in caso a riuscirci) e il 3° di fila; Wolfsburg unica ex detentrice/finalista; la Fiorentina è l'unica debuttante nella competizione ad essere a questa fase, mentre lo Stjarnan approda agli ottavi per la prima volta nella sua storia; Praga è l'unica città ad avere due team agli ottavi.

I match saranno disputati l'8/9 e il 15/16 Novembre. Sorteggio in live streaming sul sito UEFA alle ore 13:30 di lunedì.



Lo riporta il sito ufficiale della Fiorentina.