Dopo il successo dello scorso anno, Wyscout Forum raggiunge la sua 16esima edizione e riunisce gli operatori di mercato insieme ancora una volta prima della finestra di mercato invernale. L'evento torna a Londra per la sesta volta in 6 anni e si terrà allo Stadio Stamford Bridge, martedì 7 e mercoledì 8 novembre 2017.



Un'opportunità da non perdere per tutti i direttori sportivi, responsabili degli osservatori, dirigenti e agenti di giocatori di tutto il mondo di potersi incontrare, conoscersi e intavolare trattative. L'evento permette ai delegati di poter avere incontri da 30 minuti faccia a faccia, secondo la ben nota regola del “Speed dating of Football”.



Molti club internazionali hanno già confermato la loro presenza: Manchester City, Juventus, Atletico Madrid, Arsenal, Roma, Club Brugge, Galatasaray, OGC Nice, Los Angeles Galaxy, Leicester City, Anderlecht, Celtic Glasgow, Real Betis e Beşiktaş sono solo alcune delle società di calcio che si sono registrate all'evento.



L'evento sarà coperto da alcuni media internazionali e con la collaborazione anche di Calciomercato.com.



Wyscout Forum è il maggiore evento di trattative e scouting del mondo, che ha storicamente ospitato più di 120 club internazionali di calcio e le più grandi agenzie di agenti di calciatori del mondo. Negli ultimi anni, l'evento si è svolto in alcune delle più grandi città del mondo, incluse Barcellona, Abu Dhabi, Rio de Janeiro Milano e Mosca.



L'evento è stato concepito da Wyscout, la compagnia leader nel settore delle tecnologie e servizi per lo scouting nel calcio, per l'analisi analisi delle prestazioni e gestione dei trasferimenti dei giocatori, con più di 100 club professionisti, 800 agenzie e più di 50 federazioni di calcio come clienti.