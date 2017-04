Intervistato dal Sun, l'ex Barcellona Xavi svela i piani di mercato del Manchester City: "Parlo con Guardiola e so che ritiene importante l'acquisto di giocatori inglesi. In estate guarderà in giro per l'Europa alla ricerca di giocatori che migliorino la squadra, ma mi aspetto che guardi anche in Premier. Al momento il miglior calciatore inglese, anche tra i migliori d'Europa, è Dele Alli: è speciale. Tecnicamente ricorda Pep, è il giocatore perfetto per il suo modo di giocare. Non so se il Tottenham lo lascerà partire, ma il City ha grandi risorse economiche...".