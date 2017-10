La lunga strada delle selezioni è finita,, quella dei live. E, come lo scorso anno,, il talent scout che va alla ricerca del miglior talento della Serie A e l'hanno scorso ha incoronato Manuel Locatelli vincitore. Niente Fedez, Manuel Agnelli, Mara Maionchi e Levante,Il meccanismo del gioco, come la scorsa stagione, sarà molto semplice e seguirà in tutto e per tutto l'andamento del talent musicale. La redazione ha scelto. Ogni giovedì verrà aperto un sondaggio sul nostro sito con i nomi dei concorrenti ancora in gara e rimarrà aperto per 24 ore.Vediamo ora chi sono i talenti che hanno superato la lunga fase delle audizioni e sono arrivati ai live. Per gliabbiamo scelto Patrick, gioiello di casa Milan in rampa di lancio dopo i gol e le prestazioni dell'estate e di questo inizio di stagione. Insieme a lui un altro prodotto del settore giovanile rossonero, quel Bryanche sta trovando la sua consacrazione con l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, e Nicolò, talentino di casa Cagliari che ha già attirato su di sé le attenzioni di tante big.Nella categoria deglispicca invece Milan, il muro difensivo della sorprendente Inter di Luciano Spalletti. I suoi compagni/rivali saranno Rodrigo, preziosissimo per la Juventus, soprattutto visti i tanti infortuni del centrocampo bianconero, e Amadou, che sta trovando sempre più spazio nel Napoli di Maurizio Sarri, sia in campionato che in Champions League.Non ci sono invece limiti d'età per la categoria dei, quelli che per la prima volta si affacciano alla Serie A. C'èche, seppur tesserato dalla Roma fin dallo scorso anno, non aveva mai esordito in campionato prima di questa stagione, e sta zittendo tutti i critici che vedevano in lui il punto debole della squadra di Eusebio Di Francesco. Insieme al brasiliano, abbiamo scelto Jordan, che fin da subito si è preso una maglia da titolare nel nuovo corso della Fiorentina avviato da Stefano Pioli, e Nicolas, una delle poche note positive di questi primi mesi del Torino.L'ultima categoria è quella che riguarda gli, quei giocatori già maturi calcisticamente che hanno raggiunto ora il loro massimo rendimento. Un nome su tutti:. La scorsa stagione è stato una delle meteore del campionato, quest'anno si sta rivelando una delle armi segrete della Lazio di Simone Inzaghi. Con lui due attaccanti: Duvanche, dopo le sue stagioni all'Udinese, si sta rilanciando con la maglia della Sampdoria e Rodrigo, che ha scelto di ripartire dal Bologna dopo cinque anni di Inter e sta vincendo la sua scommessa. Dodici nomi, dodici talenti per quattro categorie: solo uno di loro riuscirà a vincere l'X Factor di Calciomercato.com, a sceglierlo sarete voi.