Atalanta-Lille 1-0



ATALANTA (3-4-3): Berisha (16’ st Gollini); Toloi (41’ st Mancini), Palomino, Masiello; Hateboer (33’ st Castagne), Cristante (39’ st Melegoni), Freuler (33’ st Haas), Spinazzola (33’ st Gosens); Kurtic (39’ st Pessina), Cornelius (16’ st Petagna), Gomez (16’ st Ilicic). A disp: Rossi, Radunovic, Bastoni, Vido, Orsolini, Del Prato. All. Gasperini.



LILLE (3-3-1-3): Maignan; Malcuit, Ié, Alonso; Amadou, Mendes (17’ st Bissouma), Ballo-Touré (35’ st Kouamé); Benzia; El Ghazi, De Previllé (16’ st Ponce), Araujo (16’ st Faraj). A disp. Koffi, Ponce, Faraj, Bissouma, Kouame. All. Bielsa.



Arbitro: Daniele Orsato di Schio. Ass. Mauro Vivenzi di Brescia e Sergio Ranghetti di Chiari.



Reti: 14’ pt Cristante



Note: serata ventilata e serena, 9613 spettatori, incasso 116,477 euro. Squadre in campo per il XXIII° Trofeo Bortolotti (90’ e, in caso di parità, rigori). Primi 15’ sciopero del tifo in segno di protesta della Curva Nord contro l’applicazione di una serie di articoli 9 da parte della Questura.



Fine primo tempo: 1-0.



Ammoniti: Ié, Cristante e Amadou per gioco scorretto,



Espulsi: -



Corner: 0-5



Recupero: 0’-0’



Prima vittoria dal sapore europeo in casa Atalanta contro il Lille di Bielsa. Le giocate di Gomez e compagni, in grande spolvero a meno di un mese da inizio campionato, hanno animato i tifosi che ora sognano in grande. L’antipasto europeo è gustoso per i nerazzurri, con un’intesa tra il Papu e Cornelius che fa ben sperare. Anche il reparto difensivo fa la sua figura: le incursioni di Mendes e dell’infaticabile Malcuit non spaventano Toloi che è quello di sempre e non fa passare nessuno. A nemmeno un quarto d’ora dal via Cristante intercetta abilmente Gomez e con uno stop di petto infila sicuro, dopo un lavoro sopraffino di Hateboer e Cornelius: l’Atalanta riconferma il suo gioco da squadra. Un Berisha eccezionale ferma per tre volte di seguito il tacchetto di De Previllé e le mitragliate ravvicinate di Araujo a 2’ dall’intervallo. Un’iniziativa personale di Cornelius al 7’ che scaraventa addosso a Maignan apre la ripresa, mentre le testate di De Previllé e Ponce mettono i brividi ma finiscono sul fondo. I giochi sembrano cambiare al 23’ quando l’arbitro concede rigore per presunto fallo su Ponce, ma un super Gollini si lancia e dice no a Benzia ribadendo la sua volontà di un posto fisso da titolare. Dopo tre anni l’Atalanta si riprende così il Trofeo Bortolotti e ora aspetta di ripetersi martedì contro il Dortmund.