Yaya Toure ha parlato, stando a quanto riportato dal Daily Mail, del suo futuro: ''Posso andare avanti per altri cinque anni. I nuovi ragazzi? Hanno un grande potenziale, Sane è stato incredibile, Sterling è sempre stato molto bravo e state vedendo quello che Gabriel Jesus può fare. Ma a volte, quando si è giovani, si inizia a pensare che il calcio sia facile; devono continuare a lavorare duro, spingendo tutto il tempo per migliorare, perché se si pensa di essere arrivati ​​può anche essere il momento in cui si inizia a scivolare. Ecco perché i giocatori esperti sono importanti. Io, Kompany, Silva, Zabaleta, li stiamo spingendo per continuare a farli migliorare''.