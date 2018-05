DNA concerti è felice di presentare:



UNICA DATA IN ITALIA A MILANO IL 15 MAGGIO PER LE LEGGENDE DELL’INDIE ROCK AMERICANO!



YO LA TENGO



15 maggio 2018 - Milano – Fabrique



BIGLIETTO: 22 euro + d.p.

Apertura porte: 20:00

Inizio concerto: 21:00



PREVENDITE DISPONIBILI DAL 17 NOVEMBRE ALLE 11:00

www.ticketone.it

www.bookingshow.it

Info: www.dnaconcerti.com



Una delle band più amate e influenti dell’indie rock americano, autrice di immortali capolavori come I can hear the heart Beating as One, And Then Nothing Turned Itself Inside Out, Summer Sun, annuncia il tour in Europa in primavera che toccherà anche l’Italia con un’unica imperdibile data a Milano!



Il trio composto da sempre da Ira Kaplan, Georgia Hubley e James McNew ha annunciato dopo un lungo silenzio le date del tour europeo che partirà da Dublino ad aprile e si concluderà a Bruxelles a fine maggio. Questi live segnano il ritorno sulle scene europee dopo il tour di 3 anni fa per presentare l’ultimo album Stuff Like That There.



Gli Yo La Tengo, alfieri e innovatori del rock, da oltre 30 anni esplorano tutte le possibili direzioni musicali riuscendo sempre a rimanere se stessi ed incarnando perfettamente l’emblema dell’alternative rock americano.



Tenete gli occhi aperti, avverte il trio. Nel 2018 le sorprese saranno molte!