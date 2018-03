Il peggio sembra passato e un bonifico di 10 milioni è in viaggio verso le casse rossonere; ma una settimana di rumors e neri presagi sul futuro economico del Milan e sulle disavventure del presidente Yonghong Li ha generato “mostri” anche sul fronte scommesse. Su Sisal Matchpoint, come riporta Agipronews, si può giocare sulla retrocessione rossonera in B entro la stagione 2020/21, e a dire il vero la quota non è neanche altissima: l’evento, su cui tutti i tifosi del Milan sono autorizzati ai più efficaci scongiuri, è dato a 50 volte la scommessa. Nel caso, sarebbe la terza “caduta” di uno dei club più titolati del mondo, dopo la retrocessione del 1980 dovuta allo scandalo scommesse, e quella del 1982 per demerito tecnico. Ma ci sono anche prospettive più consolanti: sempre su Sisal Matchpoint viene proposta la scommessa sul trionfo rossonero in Champions League entro il maggio 2021. In questo caso, con un euro se ne vincono 33.