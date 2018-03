Dopo la fuga da Napoli, le polemiche sui contratti firmati che vede contrapposto il club di De Laurentiis ed il suo entourage, Amin Younes continua a far parlare di se: l'Ajax l'ha confinato in Primavera con questo comunicato fino al termine della stagione. " Younes si allenerà durante il resto della stagione con lo Jong Ajax . Dopo aver ignorato le istruzioni del tecnico Erik ten Hag negli ultimi minuti del match con l'Heerenveen, rifiutandosi di scendere in campo, il calciatore era stato inizialmente sospeso per due settimane. In seguito ci sono state nuove discussioni con l'allenatore e il direttore sportivo Overmars ha preso questa decisione".