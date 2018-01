Mario De Rossi, intermediario nell’affare Younes ha parlato a Radio Crc: “La trattativa si sarebbe potuta anche sbloccare prima del 25 gennaio, ma non è stato semplicissimo. Con gli olandesi non è facile trattare, ma il trasferimento di Younes è stato un grande colpo di Giuntoli. L'ufficialità? Non più tardi di domani per dare un orizzonte. Il ragazzo da 2 settimane è completamente focalizzato sull’ambiente napoletano ed ha chiesto anche varie informazioni. Ha sentito Milik, credo sia molto funzionale al gioco di Sarri e tramite Giuntoli so che l’avallo del tecnico c’è stato. Ho sentito Amin ieri, si è emozionato nel vivere la partita al San Paolo. Mentre vedeva giocare gli azzurri, immaginava di essere lì in campo ed ha avuto i brividi ancor prima di mettere piede sul terreno di gioco”.