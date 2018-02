Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, Amin Younes ha manifestato il desiderio, da quando è tornato all'Ajax, di non accettare il trasferimento al Napoli dopo aver, però, sottoscritto un contratto che dal primo luglio lo legherà, comunque, al club per i prossimi 5 anni. Se dovesse continuare con questo atteggiamento, però, il Napoli ha già deciso che strategia adottare: il ds Cristiano Giuntoli e l’agente Nicola Innocentin lavoreranno per una cessione estiva dell’attaccante, così da permettere una plusvalenza (non meno di 10 milioni) a favore del Napoli.