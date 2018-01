L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega come potrebbe essere anticipato l’acquisto di Younes dall’Ajax per il Napoli: "Il trequartista tedesco è stato già «prenotato» a parametro zero per luglio, ieri la notizia è stata data anche al club olandese attraverso l’agente del calciatore al quale era stata proposta l’offerta dello Swansea di 10 milioni. Younes è disposto a rinunciare alla Premier per aspettare il Napoli. Certo, Giuntoli non vuole pagare qualcosa che tra sei mesi prenderà gratis, ma se l’Ajax chiamasse il Napoli per un indennizzo ci si potrebbe sedere e intavolare una trattativa lampo"