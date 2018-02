Amin Younes, esterno offensivo dell'Ajax, è stato a un passo dal Napoli nel mercato di gennaio, con tante di visite mediche e ospitata in tribuna al San Paolo nella sfida con il Bologna. Poi, il ritorno in Olanda, la trattativa che salta per l'immediato ma non per il futuro, con un giocatore in scadenza e già bloccato. Questa era l'idea fino a oggi. Già, perché Younes ha parlato.



PUO' RINNOVARE - In gol nella sfida disputata questa sera con l'Ajax B, parla al Telegraaf del suo futuro: "Non so se andrà al Napoli la prossima estate, quindi non posso dirtelo ora. Adesso voglio consacrarmi campione con l'Ajax. L'accordo non è andato avanti per motivi personali, sono successe cose diverse, ma non voglio parlarne. Rinnovare con l'Ajax per 5 anni? Non posso escluderlo".



AMBIENTE AJAX - Due parole, poi, sulla gara di stasera: "L'allenatore mi ha chiesto se volevo giocare, non era un obbligo, mi sembrava bello farei dei minuti, avevo già giocato nove partite in Eredivisie, quindi questa era l'unica possibilità. Applausi? Non avevo paura di essere accolto male dal pubblico, ho sempre dato tutto per l'Ajax e lo farà nei prossimi mesi, e spetta a me impegnarmi per riconquistare la fiducia dei fan. Sono contento di aver aiutato la squadra e Michael Reiziger col mio contributo".