Prosegue il cammino delle formazioni italiane in Youth League dopo i rispettivi impegni di ieri di Roma e Juventus. Per il girone F, il Napoli insegue contro la capolista Manchester City un successo che sarebbe fondamentale per continuare a credere nella qualificazione, mentre lo Shakhtar Donestsk attende in Ucraina il Feyenoord.



Torna in campo anche l'Inter di Stefano Vecchi che, nel percorso dei campioni, affronta per l'andata del secondo turno gli svedesi dell'Esbjerg dopo aver eliminato la Dinamo Kiev.



Per quanto concerne le altre sfide di giornata, spicca nel gruppo H lo spareggio tra Tottenham e Real Madrid per il secondo posto alle spalle del Borussia a Dortmund, impegnato contro i ciprioti dell'Apoel Nicosia.





Youth League, fase a gironi





GRUPPO E



ore 13.30 Liverpool-Maribor 2-0 LIVE

4' Jones (L), 11' rigore Woodburn (L).



ore 14 Siviglia-Spartak Mosca





Classifica: Liverpool 6; Spartak Mosca 4, Siviglia 4, Maribor 3.





GRUPPO F



ore 14 Napoli-Manchester City



ore 13 Shakhtar Donetsk-Feyenoord 0-0 LIVE





Classifica: Manchester City 9; Feyenoord 4, Napoli 4, Shakhtar Donetsk 0.





GRUPPO G



ore 12 Besiktas-Monaco 3-2

​9' Acikgoz (B), 32' Akgun (B), 42' rig. Apardi (B), 45+2' Bongiovanni (M), 54' Alioui (M)



ore 15 Porto-RB Lipsia





Classifica: Monaco 9; Besiktas 7 ; Porto 6; RB Lipsia 1.





GRUPPO H



ore 16 Tottenham-Real Madrid



ore 18 Borussia Dortmund-Apoel





Classifica: Borussia Dortmund 6; Real Madrid 4, Tottenham 4; Apoel 3.







Percorso dei campioni





ore 14.30 Inter-Esbjerg