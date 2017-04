Dalla vittoria della prima storica Youth League col Salisburgo alla maglia del Real Madrid, magari al fianco del suo idolo di sempre Cristiano Ronaldo. E' questo il sogno di Hannes Wolf, attaccante classe 1999 della formazione austriaca, che ha trionfato nella Final Four di Nyon, eliminando il Barcellona in semifinale e superando per 2-1 il favorito Benfica in finale. 7 gol e 5 assist il bottino nel torneo di Wolf, che ha già assaporato la soddisfazione di debuttare in prima squadra, a soli 16 anni, giocando sia in campionato che in Europa League.



IL GOL NEL SANGUE - Wolf è un attaccante estremamente completo sia dal punto di vista tecnico che fisico, potendo agire indifferentemente come punta centrale, come esterno in un 4-3-3, ma anche come trequartista alle spalle di un compagno, il suo ruolo prediletto. Il denominatore comune è la capacità di lasciare sempre il segno e di vedere la porta con enorme regolarità, come confermano i 20 gol in 22 partite con l'Under 2016 nella stagione 2014/2015, gli 8 in 13 con l'Under 18 l'anno dopo e il gol e i 3 assist dopo l'esordio in prima squadra. In questa stagione, è un punto fisso nella Serie B austriaca col Liefering, mettendo a segno 6 gol e 5 passaggi decisivi, ma il meglio Wolf lo ha dato in Youth League, dove il suo Salisburgo ha eliminato sul proprio cammino formazioni molto più blasonate come Manchester City, Paris Saint Germain, Atletico Madrid e Barcellona, prima di battere il Benfica in finale.



TRA IL REAL E IL MILAN - Giocatore dal fisico longilineo, molto rapido ma dotato di grande resistenza, è un mancino che viene spesso utilizzato sulla fascia destra, posizione dalla quale rientra per calciare o crossare nonostante sappia utilizzare bene anche l'altro piede. Il suo sogno per il futuro, dopo essersi imposto nella Bundesliga austriaca col Salisburgo, è la maglia blanca del Real Madrid mentre il suo giocatore preferito è Cristiano Ronaldo, uno che la Champions League, quella dei grandi, l'ha già vinta 3 volte e da protagonista. Il suo nome è sul taccuino di diversi direttori sportivi in Europa e anche il Milan ha inviato i suoi scout a visionarlo nel corso della stagione.